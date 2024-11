Wat een bijzondere prestatie: 6-jarige Elis, die verlamd is, haalt B-diploma

Zo'n 3 jaar geleden kreeg de toen 3-jarige Elis een verkoudheidsvirus te pakken. Het virus kwam in haar ruggenmerg terecht, en verlamde haar vanaf haar romp. Vanaf dat moment zit Elis in een rolstoel. Inmiddels is ze 6 jaar oud en bewijst ze woensdag dat ze niet bij de pakken gaat neerzitten: ze heeft B-zwemdiploma gehaald.

"Vanaf het moment dat mijn dochter verlamd raakte, was niks meer vanzelfsprekend", vertelt Murat Akgüre, vader van Elis. "Ze heeft echt enorme pech gehad, dit komt zelden tot nooit voor. Ze was echt helemaal gezond", gaat hij verder. Elis lag 16 weken in een revalidatiecentrum.

Haar ouders proberen Elis een zo normaal mogelijke jeugd te geven. "We hebben echt twintig vergaderingen moeten bijwonen om haar op een reguliere basisschool te krijgen. Nu zit ze er en het gaat echt goed! Ze doet alles wat alle andere kinderen ook doen, zelfs gymmen. Wij willen aan andere kinderen en ouders laten zien wat er wél nog allemaal kan als je kind verlamd is", vertelt vader Murat.

Zo ging dat ook met zwemmen; bij de lokale zwemschool werd Elis geweigerd vanwege haar beperking. Ze zouden haar veiligheid niet kunnen garanderen, vertelde de school aan haar ouders. Toch vonden de ouders een zwemschool waar Elis persoonlijke begeleiding kon krijgen. Ze was 4 jaar toen ze begon.

Op het begin riep Elis alleen maar: 'Hou me vast, hou me vast!' Inmiddels zegt ze: 'Mag ik er al in?' Zweminstructice

Volgens zweminstructrice Jolanda Pol vond Elis het begin nog erg spannend. "Ze riep alleen maar: 'Hou me vast, hou me vast!' Inmiddels zegt ze: 'Mag ik er al in?' Ze is een slimme meid en pakt alles snel op. Het is belangrijk om kinderen, zeker met een beperking, het vertrouwen in het water te geven."

Woensdag was het zover. Elis mocht samen met haar ouders, familie en vrienden in het zwembad laten zien dat ze klaar was om haar B-diploma te ontvangen. En dat alleen op armkracht. "Het is net alsof ze een zeemeermin is", zegt haar vader vol trots.