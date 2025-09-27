Colonne pantserwagens rijdt dit weekend 200 kilometer over openbare weg

Wie zich dit weekend op de wegen tussen Oirschot, Stroe en 't Harde begeeft, stuit mogelijk op een uniek gezicht. Een militaire colonne rijdt daar zaterdag en zondag met imposante pantserwagens een route van in totaal 200 kilometer, over onder meer verschillende N-wegen en een stuk van de A2. Automobilisten hoeven echter niet te vrezen: de verplaatsing maakt onderdeel uit van Ferocious Bison, een schietoefening met scherpe munitie die de Nederlandse krijgsmacht volgende week zal uitvoeren in 't Harde.

Zaterdag rijdt de militaire colonne met onder andere vier pantserhouwitsers van Oirschot naar Stroe. "De houwitser is het zwaarste geschut wat de Koninklijke Landmacht heeft", zegt commandant Jan-Pieter Tiedink. "Het is een zwaar pantservoertuig van 60 ton, daarmee kunnen we granaten afschieten over een grote afstand: tot zo'n 50 kilometer." Volgens de Landmacht is het rijden over de weg "essentieel om tactische procedures en logistieke coördinatie in de praktijk te trainen".

Zondag rijdt de colonne verder vanuit Stroe naar ’t Harde, waar de pantserwagens worden klaargestoomd voor de schietoefening. De afstand die de wagens dan hebben afgelegd bedraagt ongeveer 200 kilometer, met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Het imposante tafereel zorgt wegens de lage snelheid mogelijk dus voor wat oponthoud op de weg, zegt Erwin de Hart van de ANWB. "Iedere weggebruiker geeft voorrang aan de colonne, het is niet de bedoeling dat je deze doorkruist."

Benieuwd wat je kan verwachten als je de colonne dit weekend tegenkomt? Bekijk dan bovenstaande video.