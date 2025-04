Duizenden militairen bereiden enorme oefenaanval richting Duitsland voor

Op de legerbasis in Oirschot stonden maandagmiddag honderden militaire voertuigen opgesteld voor vertrek. Dinsdagochtend vertrekt daarvandaan een lange colonne richting Duitsland voor Bastion Lion: de grootste landmachtoefening van 2025. In totaal doen 4.000 militairen mee, ondersteund door 1.800 voertuigen en 200 drones.

De oefening wordt uitgevoerd door twee Nederlandse en één Duits gevechtsbataljon en speelt zich af in het Duitse Altmark. Het doel: het nabootsen van een aanval op verstedelijkt gebied, waarbij de nadruk ligt op realistische omstandigheden en samenwerking tussen diverse eenheden.

De kans is dus groot dat je dinsdag legervoertuigen voorbij ziet komen. De route loopt vanaf de Veluwe, Vredepeel en Oirschot, allemaal richting de Duitse grens en verder. De hele oefening duurt ruim twee weken en beslaat een gebied van Coevorden tot bijna aan Berlijn.

Focus op moderne oorlogsvoering

Bastion Lion is meer dan een verplaatsing van troepen. De oefening bevat elementen als cyberdreiging, communicatieverstoringen en het omgaan met grote aantallen gewonden. Ook de bevoorrading over honderden kilometers, medische zorg, herstel van materieel en samenwerking met civiele partijen worden meegenomen.

Volgens Defensie is de oefening nodig vanwege de veranderde veiligheidssituatie in Europa. De focus ligt niet langer op kleinschalige missies, maar op inzetbaarheid in een groter conflict. Bastion Lion volgt op eerdere grootschalige oefeningen zoals Ardent Lion in 2024.

De eerste eenheden keren op 17 april terug naar Nederland. Eind april moet het hele materieel weer op de thuisbases zijn.