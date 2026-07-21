Vierdaagselopers eten te weinig: 'Juist na de finish heeft je lichaam voeding nodig'

Wandelaars die meedoen aan de Nijmeegse 4Daagse letten vaak goed op hun kilometers, maar vergeten volgens inspanningsfysioloog Maria Hopman regelmatig iets anders belangrijks: eten en drinken. Juist dat is cruciaal om de zware wandeltocht dag na dag vol te houden.

Hopman doet al twintig jaar onderzoek tijdens de 4Daagse en ziet steeds dezelfde valkuil terugkomen. "Veel lopers eten tijdens de 4Daagse te weinig, omdat ze simpelweg geen trek hebben", legt ze uit. "Het wandelen zorgt voor een matige inspanning die de eetlust remt. Daarnaast drinken mensen meer, waardoor ze zich sneller vol voelen." Toch is het volgens haar belangrijk om juist wél iets te eten. "Een broodje kaas of ham of een kop soep is een goede keuze. Daar zitten ook zouten in die je lichaam nodig heeft."

Niet alleen water drinken

Volgens Hopman besteden veel wandelaars aandacht aan voldoende drinken, maar gaat dat niet altijd goed. "Lopers drinken nog altijd te weinig tijdens het wandelen", zegt ze. "En als het erg warm is, kan een sportdrank een goede aanvulling zijn op al het water dat wordt gedronken." Ook toeschouwers langs de route kunnen volgens haar bijdragen. "Dropjes, een broodje knakworst of een kop soep zijn producten waar wandelaars echt iets aan hebben."

Deelnemers moeten daarnaast ook niet volledig afhankelijk zijn van wat er onderweg wordt uitgedeeld of verkocht. "Zorg dat je altijd iets in je tas hebt zitten, bijvoorbeeld een krentenbol of mueslibol", legt Hopman uit. "Als je op een rustig stuk van het parcours loopt en je wordt flauw, dan moet je wel iets bij je hebben om direct te kunnen eten."

Frietjes na de finish? Geen probleem

Na uren wandelen denken veel deelnemers vooral aan rust. Toch is juist het herstel dan belangrijk, benadrukt Hopman. "Na afloop moet je voldoende eiwitten en zout binnenkrijgen voor je spierherstel. Een zak friet of een eiwitrijke yoghurt kan na de finish prima passen in dat herstel", zegt ze. "En ’s avonds is het belangrijk om eiwitrijk te eten, zodat je spieren herstellen en je de volgende dag weer kunt lopen."