Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Joodse organisaties boos om rol burgemeesters bij Nakba-herdenking

Joodse organisaties boos om rol burgemeesters bij Nakba-herdenking

Evenementen

Vandaag, 07:02

Link gekopieerd

Het Centraal Joods Overleg (CJO) is niet te spreken over de deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen afgelopen weekend. De koepelorganisatie roept lokale bestuurders op om zich niet te mengen in wat zij noemt "eenzijdige politieke stellingnames" over het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

De term Nakba, Arabisch voor ramp of catastrofe, verwijst naar de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen rond de oprichting van Israël in 1948. In meerdere steden stonden bestuurders daarbij stil. In Utrecht waren burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voortman aanwezig bij een herdenking. De organisatie van die bijeenkomst sprak van "een dappere zet".

CJO kritisch op bestuurders

Volgens het CJO horen buitenlandse conflicten niet thuis in het lokale bestuur. "Bestuurders moeten zich richten op alle inwoners van hun gemeente, zonder onderscheid", stelt de organisatie. Daarbij wijst het CJO erop dat ook honderdduizenden Joden in de jaren na 1948 uit Arabische landen werden verdreven.

De organisatie maakt zich zorgen over de gevolgen van uitspraken van bestuurders voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Volgens het CJO hebben "anti-Israëlische narratieven een directe en aantoonbare impact op de veiligheid en het gevoel van thuishoren van Joden in Nederland".

Ook kritiek op Halsema en Marcouch

Het CJO noemt daarnaast burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Zij koppelden tijdens herdenkingen het Palestijnse leed van 1948 aan de situatie in Gaza nu.

Volgens de koepelorganisatie past zo'n politieke boodschap niet bij het ambt van burgemeester. Het CJO vreest dat "de eenzijdige empathie van bestuurders ten nadele van de Joodse staat de veiligheid van Joods Nederland niet zal verhogen".

Door ANP

Lees ook

Alarm over antisemitisme: meeste Nederlanders zien toename
Alarm over antisemitisme: meeste Nederlanders zien toename
OM: 'Pro-Palestina-activist sluisde miljoenen aan donaties door naar Hamas'
OM: 'Pro-Palestina-activist sluisde miljoenen aan donaties door naar Hamas'
Na vredesakkoord wil twee op drie nu steun voor Palestijnse staat
Na vredesakkoord wil twee op drie nu steun voor Palestijnse staat

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.