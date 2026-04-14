OM: 'Pro-Palestina-activist sluisde miljoenen aan donaties door naar Hamas'

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen de 58-jarige Amin A. voor het financieren van de terroristische organisatie Hamas. Het OM denkt dat A. tussen 2010 en 2023 ruim 8,4 miljoen euro aan fondsen heeft geworven die bij Hamas terechtkwamen. Hij was betrokken bij een stichting die geld inzamelde voor verschillende liefdadigheidsinstellingen in Gaza, maar volgens justitie ging het geld in veel gevallen direct of indirect naar Hamas.

De stichting zou een opvolger zijn van de stichting Al Aqsa, die sinds 2003 gesanctioneerd is. A. ontkent dit.

Welke straffen zijn er in Nederland? In onderstaande video wordt het uitgelegd:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

11 miljoen euro naar Hamas

De officier van justitie zei dinsdagmiddag in de Rotterdamse rechtbank dat de vervolging van A., die al tientallen jaren actief is als activist voor de Palestijnse zaak, "geen politieke keuze was", maar het gevolg van het overschrijden van een "juridische grens".

Volgens het OM wist de verdachte "feilloos" waar hij mee bezig was. "Het dossier is doordrenkt met connecties tussen de verdachte en Hamas", aldus de officier. A. houdt vol dat hij Hamas nooit heeft gefinancierd. Volgens het OM kwam door A.'s toedoen in totaal ruim 11 miljoen euro bij Hamas terecht, maar een deel van de overboekingen vond te lang geleden plaats om A. er nu nog voor te vervolgen.

Bij de reclassering zei A. zichzelf te zien als de laatste echte leider van de Palestijnse zaak in Europa. A. werd geboren in Syrië en is van Palestijnse komaf. De officier van justitie benadrukte te begrijpen "dat de verdachte persoonlijke verliezen heeft geleden die hun sporen nalaten", maar zag daarin geen verantwoording voor de hem verweten feiten.