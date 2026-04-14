Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM: 'Pro-Palestina-activist sluisde miljoenen aan donaties door naar Hamas'

Crime

Vandaag, 17:20 - Update: 22 minuten geleden

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen de 58-jarige Amin A. voor het financieren van de terroristische organisatie Hamas. Het OM denkt dat A. tussen 2010 en 2023 ruim 8,4 miljoen euro aan fondsen heeft geworven die bij Hamas terechtkwamen. Hij was betrokken bij een stichting die geld inzamelde voor verschillende liefdadigheidsinstellingen in Gaza, maar volgens justitie ging het geld in veel gevallen direct of indirect naar Hamas.

De stichting zou een opvolger zijn van de stichting Al Aqsa, die sinds 2003 gesanctioneerd is. A. ontkent dit.

Welke straffen zijn er in Nederland? In onderstaande video wordt het uitgelegd:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

11 miljoen euro naar Hamas

De officier van justitie zei dinsdagmiddag in de Rotterdamse rechtbank dat de vervolging van A., die al tientallen jaren actief is als activist voor de Palestijnse zaak, "geen politieke keuze was", maar het gevolg van het overschrijden van een "juridische grens".

Volgens het OM wist de verdachte "feilloos" waar hij mee bezig was. "Het dossier is doordrenkt met connecties tussen de verdachte en Hamas", aldus de officier. A. houdt vol dat hij Hamas nooit heeft gefinancierd. Volgens het OM kwam door A.'s toedoen in totaal ruim 11 miljoen euro bij Hamas terecht, maar een deel van de overboekingen vond te lang geleden plaats om A. er nu nog voor te vervolgen.

Bij de reclassering zei A. zichzelf te zien als de laatste echte leider van de Palestijnse zaak in Europa. A. werd geboren in Syrië en is van Palestijnse komaf. De officier van justitie benadrukte te begrijpen "dat de verdachte persoonlijke verliezen heeft geleden die hun sporen nalaten", maar zag daarin geen verantwoording voor de hem verweten feiten.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.