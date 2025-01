Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ruimt vuurwerkrommel op, al 20 jaar traditie in Nunspeet

Traditiegetrouw is er tijdens de jaarwisseling weer voor miljoenen euro’s aan vuurwerk afgestoken. In het Gelderse Nunspeet houden ze er echter een andere traditie op na, die misschien wel net zo mooi is: het opruimen van alle rommel op Nieuwjaarsdag. Al meer dan 20 jaar maakt de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap daar op 1 januari de straten schoon. Voor de vrijwilligers is de jaarwisseling niet alleen een feest, maar ook een moment om iets goeds te doen voor de gemeenschap.

Khaqan Muzafar, student theologie en imam in opleiding, is betrokken bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, die deze opruimactie organiseert. "Door op 1 januari samen de straten schoon te maken, beginnen we letterlijk en figuurlijk met een schone lei", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Terwijl veel mensen op Nieuwjaarsdag nog uitslapen, staan de leden van deze gemeenschap vroeg op. Hun dag begint in het gebedshuis. "We komen samen in de moskee, en na het bidden hebben we een gezamenlijk ontbijt", legt Muzafar uit. Daarna gaan ze aan de slag. "We halen prikstokken en vuilniszakken op bij het gemeentehuis, en werken door tot alles is opgeruimd. Desnoods tot in de middag."

De Ahmadiyya Moslimsgemeenschap voert deze traditie al tientallen jaren uit, zonder daar veel aandacht voor te vragen. Toch vindt Muzafar het belangrijk dat dit nu meer bekendheid krijgt. Hij merkt dat er steeds vaker wordt gesproken over een 'integratieprobleem' van moslims in Nederland.

"Bij negatieve gebeurtenissen wordt vaak meteen benoemd dat de dader een moslim is", zegt de imam in opleiding. "Maar er zijn ook zo veel moslims die juist positief bijdragen aan de samenleving. De islam draait om geven, zeker tijdens feestdagen zoals oud en nieuw. Misschien is het tijd dat die verhalen ook meer gehoord worden."