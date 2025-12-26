Grote drukte bij kerstuitverkoop: koopjesjagers al vroeg in de rij

Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat de meeste Nederlanders op Tweede Kerstdag het liefst lekker binnen blijven. Maar voor de echte kerstfan is Tweede Kerstdag traditiegetrouw een feestdag op zich. Zij verzamelen zich al vroeg bij tuincentra, waar de grootste kerstuitverkoop van het jaar begint.

Kerstballen, strikken, ornamenten, lichtjes; je kunt het zo gek niet bedenken of het ligt met korting in de schappen. Sommige artikelen zijn nu voor een prikkie te krijgen. Nog voor de deuren opengingen, stond er daarom al een rij, zag een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse. Een bezoeker vertelt: "De wekker ging om 7.00 uur."

Bezoekers laten weten aan Hart van Nederland dat de korting ze wel honderden euro's kan schelen. "Ik denk dat het wel 350 euro scheelt", zegt iemand. "Wel honderd euro. Of tweehonderd", zegt een ander.

De uitverkoop trekt ieder jaar opnieuw grote groepen liefhebbers. Op bovenstaande video zie je de rij voor de winkel staan.