Jaar na instorten Wilhelminatoren: onzekerheid blijft rond toren Valkenburg

Gisteren, 22:00 - Update: 1 uur geleden

Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, was de Wilhelminatoren voor Valkenburg. Op 16 maart 2025 veranderde de skyline van de stad voorgoed, toen de iconische toren na 119 jaar instortte. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Een jaar later is Valkenburg nog altijd verdeeld over wat er moet gebeuren met de lege plek.

De oorzaak van de instorting is nog niet bekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet nog onderzoek en verwacht deze zomer met een rapport te komen. Tot die tijd blijven veel vragen onbeantwoord.

Spanningen

De discussie over de toekomst zorgt voor spanningen. De gemeente en veel inwoners willen de toren terug, maar grondeigenaar Paul Geenen ziet dat niet zitten. Hij noemt herbouw onbetaalbaar en wil op de plek een tijdelijk horecapaviljoen neerzetten.

Toch leeft het idee voor een nieuwe toren volop. Inwoners en organisaties kwamen het afgelopen jaar met tientallen ontwerpen: van moderne blikvangers tot een nieuwe toren met het vertrouwde lichtkruis als herkenbaar symbool boven de stad.

Bewoners van Valkenburg en Martin Eurlings (oud-burgemeester van Valkenburg) en van Stichting 't Kruus op d'n Tore (oftewel Stichting Kruis op de Toren) vertellen in de bovenstaande video hun visie over waar het nieuwe kruis zou moeten komen en hoe het eruit moet zien.

Door Redactie Hart van Nederland

