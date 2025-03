Provincie Limburg wil duidelijkheid over instorten Wilhelminatoren

De provincie Limburg vindt het van groot belang dat er opheldering komt over het instorten van de Wilhelminatoren in Valkenburg. De 30 meter hoge uitkijktoren, een rijksmonument, stortte zondag in. De oorzaak is nog niet bekend.

De gemeente Valkenburg aan de Geul is een onderzoek gestart. In 2022 werd betonrot vastgesteld op de zesde verdieping van de toren, maar volgens de gemeente is nog niet duidelijk welke rol dat heeft gespeeld. Daarnaast wordt onderzocht of de Wilhelminatoren via een crowdfundingsactie herbouwd kan worden, zei burgemeester Daan Prevoo.

In bovenstaande video licht burgemeester Prevoo toe waarom hij een crowdfundingsactie wil starten om de ingestorte Wilhelminatoren te herbouwen.

Of de provincie Limburg aan zo’n initiatief bijdraagt, is nog onzeker. "Eerst moet worden onderzocht wat de oorzaak van de schade is en welke vervolgstappen nodig zijn", laat een woordvoerster weten. De provincie is niet betrokken bij het onderzoek naar de instorting.

Een gemis voor de inwoners

De historische uitkijktoren op de Heunsberg stortte in de vroege ochtend in. De provincie laat weten opgelucht te zijn dat er geen slachtoffers zijn gevallen. "Met de instorting van de toren is een historisch rijksmonument grotendeels verloren gegaan", aldus de woordvoerster. "Dit is een groot gemis, zeker voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul."

ANP