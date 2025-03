Gemeente Valkenburg wil crowdfunding voor ingestorte Wilhelminatoren

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil een crowdfundingsactie starten om de ingestorte Wilhelminatoren te herbouwen. "Ik ben nog aan het nadenken over hoe precies, maar het gaat zeker plaatsvinden onder de noemer 'baken van hoop'", aldus burgemeester Daan Prevoo.

De uitkijktoren op de Heunsberg stortte zondagochtend rond 05.30 uur in. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Bij de instorting vielen geen slachtoffers.

"Het is de tweede ramp in Valkenburg in vier jaar tijd", aldus de burgemeester, refererend aan de overstromingen in 2021. "En ook de tweede keer dat we aan een nog grotere ramp zijn ontsnapt, want er zijn gelukkig geen doden te betreuren." Met een nieuwe toren wil hij voor verbinding gaan zorgen.

Onderzoek naar oorzaak

Op de plek van de instorting gaat het onderzoek maandag verder. Hoelang het onderzoek naar de oorzaak gaat duren, kan Prevoo niet zeggen. "We zijn nu alles in kaart aan het brengen. Dat doen we samen met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed." De burgemeester wil ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid vragen onderzoek te doen. "Om ervan te leren, want dit had nooit moeten gebeuren."

Onder de toren liggen de bekende Gemeentegrot en Fluweelengrot. Uit voorzorg bleven deze zondag gesloten, maar na onderzoek zijn ze maandag weer open. "Na de instorting is er seismologisch onderzoek uitgevoerd in de grotten," meldt de gemeente op haar website. "De uitkomst is dat de ondergrondse mergelgangen in goede staat zijn en niet te maken hebben met de instorting van de toren."

Hart van Nederland/ANP