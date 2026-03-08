'Iconische Wilhelminatoren in Valkenburg keert definitief niet terug'

De iconische Wilhelminatoren in Valkenburg komt definitief niet meer terug. De ruim 30 meter hoge toren stortte vorig jaar plotseling in en wordt niet opnieuw opgebouwd. Volgens regionale media ziet de eigenaar daar geen toekomst in.

De toren, die al sinds 1906 boven Valkenburg uittorende, was een bekend uitkijkpunt over het Geuldal. Jaarlijks trokken honderdduizenden toeristen naar de plek voor het uitzicht over het Zuid-Limburgse landschap.

Waarom komt de toren niet terug?

De Wilhelminatoren stortte op 16 maart 2025 in. Dat gebeurde vroeg in de ochtend, toen de toren nog gesloten was. Daardoor raakte niemand gewond.

Volgens burgemeester Daan Prevoo kan de gemeente de eigenaar niet verplichten om de toren opnieuw te bouwen. "De toren was van mergel, daar is na de instorting bijna niks van over", zegt hij tegen omroep L1. Omdat er nauwelijks monumentale delen zijn overgebleven, kan de Rijksmonumentenwet niet worden gebruikt om herbouw af te dwingen.

De eigenaar zou liever een horecapaviljoen op de plek bouwen. Vanuit het centrum van Valkenburg is de heuvel inmiddels ook bereikbaar via een kabelbaan waar hij mede-eigenaar van is.