'Wilhelminatoren niet ingestort door betonrot in vloer'

Het betonrot in de vloer van de zesde verdieping van de Wilhelminatoren in Valkenburg is niet de oorzaak van het instorten van het gebouw. Dat stelt de gemeente op basis van een van de eerste inspecties. Wat de oorzaak wel is geweest, is nog niet duidelijk.

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil een crowdfundingsactie starten om de ingestorte Wilhelminatoren te herbouwen, zo is te zien in bovenstaande video.

Het betonrot bij de zondag ingestorte Wilhelminatoren was in 2022 vastgesteld, maakte de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed begin deze week bekend. Er stonden herstelwerkzaamheden aan de toren gepland, maar die waren nog niet begonnen.

"Tijdens de inspectie werd duidelijk dat de zesde verdiepingsvloer nog aanwezig is in het bovenste deel van de toren en daarnaast nog vrijwel intact is", zegt burgemeester Daan Prevoo. "Hieruit kan nu al worden geconcludeerd dat de zesde verdiepingsvloer niet is bezweken en dus ook niet de oorzaak van het instorten van de toren is."

Speculatie

Volgens Prevoo leidde het nieuws over het betonrot tot speculatie en beschuldigingen. "Ik ben zelf ook geen deskundige, maar laten we ophouden met vingerwijzen en vooral experts de ruimte geven voor gedegen onderzoek naar de oorzaak."

De burgemeester geeft verder aan dat de eigenaar en medewerkers van de Wilhelminatoren zwaar zijn aangeslagen. "De eigenaar heeft Slachtofferhulp ingeschakeld voor emotionele steun aan zijn medewerkers bij het verwerken van dit trauma. Ook zij willen allemaal weten wat de oorzaak is."

Hart van Nederland/ANP