'In 2022 betonrot vastgesteld in Wilhelminatoren'

In de Wilhelminatoren in Valkenburg is in 2022 betonrot vastgesteld, bevestigt een woordvoerster van de gemeente na berichtgeving door RTL Nieuws. Hoewel er al een vergunning was afgegeven voor herstel van de toren, waren de werkzaamheden nog niet begonnen toen de toren zondagochtend plotseling instortte.

Bewoners van Valkenburg zijn in shock na de plotselinge instorting van de Wilhelminatoren, zo is te zien in bovenstaande video.

De betonrot zat in de vloer van de zesde verdieping van de toren in de toeristische Zuid-Limburgse plaats. Of de schade aan het beton ook de reden is dat de toren instortte, is volgens de woordvoerster nog niet duidelijk. "Dat wordt nog onderzocht."

Wanneer de herstelwerkzaamheden zouden beginnen, weet de woordvoerster niet. De start ervan was volgens haar in elk geval nog niet gemeld bij de gemeente. Waarom er meerdere jaren zaten tussen de constatering van de schade en de geplande start van het herstel, weet ze ook niet.

Bewoners zijn geschrokken door de instorting en begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Na een intensieve zoekactie onder het puin is vastgesteld dat er geen slachtoffers zijn.

