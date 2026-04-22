Gekkenhuis voor plekje op de vrijmarkt begonnen: 'Willen er vroeg bij zijn'

Het is in diverse steden al gekkenhuis voor Koningsdag. Uit het Hart van Nederland Panel blijkt dat 61 procent van de Nederlanders maandag Koningsdag gaat vieren. Een van de populaire activiteiten is met 18 procent de vrijmarkt. We vinden het maar al te leuk om zonder al te veel regels te onderhandelen. Al wordt het steeds gekker: mensen proberen dagen of zelfs enkele weken van tevoren een stukje stoep te reserveren.

Volgens expert Ineke Strouken is de vrijmarkt ook echt een traditie in Nederland: "De vrijmarkt kwam rond de jaren zeventig op. Het werd vervolgens steeds groter. Sinds koningin Beatrix werd het echt een dingetje. De vrijmarkt hoort bij onze cultuur. Het is een feest dat ook van onderaf wordt gedragen, vanuit alle lagen van de samenleving. De vrijmarkt is ook iets multicultureels."

Stoepje reserveren

"Wat we leuk vinden aan de vrijmarkt, is dat we zonder al te veel regels kunnen (onder)handelen. Dat is natuurlijk echt typisch Nederlands. Daarnaast willen we onderdeel zijn van de sfeer, spulletjes verkopen en kopen. We willen er dan ook graag vroeg bij zijn. Daarom hoort een stoepje reserveren erbij. Het gebeurt al langer, maar ieder jaar wordt het weer gekker", aldus de traditiedeskundige.

In onder andere Haarlem, Amersterdam en Utrecht zijn er al stukjes stoep gereserveerd voor de vrijmarkten, zie je in de bovenstaande video.