Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gekkenhuis voor plekje op de vrijmarkt begonnen: 'Willen er vroeg bij zijn'

Evenementen

Vandaag, 17:52

Link gekopieerd

Het is in diverse steden al gekkenhuis voor Koningsdag. Uit het Hart van Nederland Panel blijkt dat 61 procent van de Nederlanders maandag Koningsdag gaat vieren. Een van de populaire activiteiten is met 18 procent de vrijmarkt. We vinden het maar al te leuk om zonder al te veel regels te onderhandelen. Al wordt het steeds gekker: mensen proberen dagen of zelfs enkele weken van tevoren een stukje stoep te reserveren.

Volgens expert Ineke Strouken is de vrijmarkt ook echt een traditie in Nederland: "De vrijmarkt kwam rond de jaren zeventig op. Het werd vervolgens steeds groter. Sinds koningin Beatrix werd het echt een dingetje. De vrijmarkt hoort bij onze cultuur. Het is een feest dat ook van onderaf wordt gedragen, vanuit alle lagen van de samenleving. De vrijmarkt is ook iets multicultureels."

Stoepje reserveren

"Wat we leuk vinden aan de vrijmarkt, is dat we zonder al te veel regels kunnen (onder)handelen. Dat is natuurlijk echt typisch Nederlands. Daarnaast willen we onderdeel zijn van de sfeer, spulletjes verkopen en kopen. We willen er dan ook graag vroeg bij zijn. Daarom hoort een stoepje reserveren erbij. Het gebeurt al langer, maar ieder jaar wordt het weer gekker", aldus de traditiedeskundige.

In onder andere Haarlem, Amersterdam en Utrecht zijn er al stukjes stoep gereserveerd voor de vrijmarkten, zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.