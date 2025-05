ZIEN: Optocht van historische voertuigen trekt veel bekijks in Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard begon Bevrijdingsdag maandagochtend met een bijzonder spektakel. Bij recreatiegebied Binnenmaas in Mijnsheerenland was een optocht met tachtig historische legervoertuigen die door meerdere dorpen trekken ter ere van 80 jaar vrijheid.

Rond 9.40 uur droegen hardlopers hun fakkels het terrein op, waarna het vuur op het podium werd ontstoken. Kort daarna gaf de burgemeester van Hoeksche Waard het officiële startsein voor de optocht. De optocht trok in de loop van de ochtend verder door ’s-Gravendeel, Strijen en Numansdorp. Rond het middaguur kwam de stoet aan in Zuid-Beijerland. Daar serveerde Oranjevereniging Prinses Juliana gratis Vrijheidssoep.