Veiling unieke Golden Earring-items levert ruim 57.000 euro op voor ALS Nederland

De online veiling van spullen van Golden Earring heeft ruim 57.000 euro opgebracht voor onderzoek naar de dodelijke zenuw- en spierziekte ALS. Het absolute pronkstuk, de akoestische Taylor-gitaar van George Kooymans, leverde alleen al 28.000 euro op. Het bedrag wordt gedoneerd aan onderzoek naar de dodelijke zenuw- en spierziekte ALS, waaraan de Golden Earring-gitarist en -zanger vorig jaar is overleden.

Naast de gitaar gingen ook 3D-pixelportretten van bandleden Barry Hay, George Kooymans, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk onder de hamer. Ook gesigneerde drumstokken, beschilderde drumvellen van Zuiderwijk en shirts die de band droeg tijdens de afscheidsconcerten One Last Night in Ahoy werden verkocht.

Volgens Limore Noach, directeur van Stichting ALS Nederland, is de betrokkenheid groot. "We zijn onder de indruk van de enorme betrokkenheid van iedereen die aan deze veiling heeft deelgenomen. Met hun bod hebben zij niet alleen een uniek en dierbaar aandenken aan Golden Earring in handen gekregen, maar dragen zij ook concreet bij aan een toekomst zonder ALS. De steun die we hebben ontvangen laat zien hoeveel mensen zich verbonden voelen met George, met de muziek én met de strijd tegen deze meedogenloze ziekte", zegt zij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook opbrengst concerten naar onderzoek

Eind januari nam Golden Earring afscheid met vijf uitverkochte concerten in Ahoy Rotterdam. Van ieder verkocht kaartje gaat 5 euro naar onderzoek naar ALS. De opbrengst van de veiling en de concerten gaat volledig naar onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS en de aanverwante ziekten PSMA en PLS.

Superfan Yvonne ging ook naar het afscheidsconcert. In de video hieronder vertelt ze waarom ze zo'n grote fan is geworden en wat de Golden Earring voor haar betekent:

2:13 Afscheidsconcert Golden Earring: fan Yvonne blikt terug op haar herinneringen

Onderzoekers werken aan nieuwe behandelingen. Onlangs werd een werkend medicijn ontdekt voor een zeldzame vorm van ALS. Dat geeft hoop voor patiënten en hun families.