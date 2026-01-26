Slapen in de tourbus en liften naar concerten: zo beleefde superfan Yvonne Golden Earring

Het wordt vaak gezegd bij een afscheid, maar dit keer voelt het voor veel fans écht zo: een tijdperk komt ten einde. Golden Earring, door velen gezien als de grootste Nederlandse band ooit, stopt ermee. Maandagavond is in Rotterdam Ahoy het eerste afscheidsconcert. Voor fans van het eerste uur wordt het een avond vol herinneringen, emoties en waarschijnlijk ook tranen.

Yvonne Wingenbach-Blom is zo'n fan. Ze was pas 13 jaar oud toen ze in 1973 samen met haar vriendin Barbara voor het eerst naar een concert van de band ging. Haar moeder kocht de kaartjes. Vanaf dat moment waren de twee bijna niet meer te stoppen. Ze probeerden bij zoveel mogelijk concerten aanwezig te zijn, verzonnen smoesjes en liftten stad en land af om erbij te kunnen zijn.

"Ik was net 18 jaar en zij was drie jaar jonger. Dus ze moest tegenover haar ouders allerlei smoesjes ophangen waar ze uithing", zegt Yvonne. "Waar we gingen slapen, dat keken we ter plekke wel. We hebben heel veel avonturen beleefd."

Slapen in de bus en alles opschrijven

Vaak gingen Yvonne en Barbara extra vroeg naar concerten om een praatje te maken met de crew. Ze hielpen waar ze konden en mochten daardoor regelmatig gratis naar binnen. De bandleden kenden hen en vonden het bijzonder dat de meiden steeds weer opdoken. Soms mochten ze zelfs in de tourbus slapen als ze geen slaapplek hadden voor de nacht. "Je bent part of the family, we hebben echt een speciale band opgebouwd", zegt Yvonne.

Alles werd vastgelegd. In dagboeken schreven ze hun belevenissen op, aangevuld met foto's die ze altijd hebben bewaard. Die verhalen kregen jaren later een extra lading, toen Barbara overleed. Yvonne kreeg al haar dagboeken en foto's en besloot er een boek van te maken, bedoeld voor vrienden en familie. "Het is voor heel veel fans herkenbaar. De bandleden hebben het boek ook gelezen", vertelt Yvonne.

Trip down memory lane

De reacties waren warm. Niet alleen van fans, maar ook van mensen uit de omgeving van de band. Het teruglezen van de verhalen voelde voor velen als een reis terug in de tijd. Yvonne noemt zichzelf dan ook een fan van het allereerste uur.

Deze week is het zover: de laatste concerten van de Haagse band. Yvonne is erbij. Thuis bladert ze nog regelmatig door de oude dagboeken en foto’s. Bij het allerlaatste optreden zal ze ongetwijfeld een traantje wegpinken. Voor haar sluit niet alleen een concertreeks af, maar ook een groot deel van haar leven.