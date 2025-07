George Kooymans (77) van de Golden Earring overleden

George Kooymans, gitarist en zanger van de Golden Earring, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten in een verklaring. Kooymans leed al langere tijd aan ALS.

"Wij nemen afscheid van een groot musicus en componist, wiens werk verder reikte dan Golden Earring. George was een geliefde echtgenoot, vader, opa, maar bovenal vriend", staat in de verklaring. Kooymans overleed thuis aan de gevolgen van ALS.

Kooymans was als tiener, samen met bassist Rinus Gerritsen, betrokken bij de oprichting van de band. Later werden zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk aan de band toegevoegd. Golden Earring groeide uit tot een van meest succesvolle Nederlandse rockbands aller tijden. Zo stond Radar Love uit 1973 niet alleen bovenaan de Nederlandse hitlijsten, maar ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Kooymans bracht solo ook albums uit: Jojo in 1971 en Solo in 1987. Zijn laatste album kwam in 2022 uit met muzikant Frank Carillo. In 2021 maakte de muzikant bekend de spierziekte ALS te hebben en daardoor niet meer op te treden.

Nederland in actie

"Wij zijn in gedachten bij zijn familie, vrienden en de andere bandleden en wensen hen veel sterkte", zegt directeur Limore Noach van de Stichting ALS Nederland. "Toen bekend werd dat George Kooymans ALS had en hij niet meer kon optreden, was het hartverwarmend om te zien hoe heel Nederland massaal in actie kwam."

In september vorig jaar brachten vele artiesten een eerbetoon aan het muzikale erfgoed van de Haagse band in het concert De Earring & Ik in Rotterdam Ahoy. Daarmee werd ruim 58.000 euro opgehaald voor de Stichting ALS Nederland.

De stichting roept ook andere "mooie initiatieven voor een Haags icoon" in herinnering, zoals de potloodtekeningen die tekenaar John van Ierland van Kooymans maakte. De tekeningen werden gesigneerd door de muzikant zelf en werden geveild. De opbrengst ging naar de strijd tegen ALS.