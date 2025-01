Extra afscheidsconcerten Golden Earring razendsnel uitverkocht

De vijf afscheidsconcerten van Golden Earring in Rotterdam Ahoy waren donderdagochtend binnen een uur volledig uitverkocht. Vanaf 10.00 uur stonden maar liefst 80.000 mensen in de digitale wachtrij om een plek te bemachtigen, meldt de organisatie.

Aanvankelijk werd aangekondigd dat de Haagse rockband slechts één afscheidsconcert zou geven op 30 januari 2026. Door de overweldigende belangstelling zijn daar vier extra shows aan toegevoegd: van 26 tot en met 29 januari. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de band weer optreedt, toen ze hun laatste concert gaven. Door de coronapandemie kwam er destijds onverwacht een abrupt einde aan hun optredens.

Rinus Gerritsen vertelde in september bij Radio 10 dat hij het optreden met de band "niet echt mist". Hij kijkt terug met trots (zie bovenstaande video).

Frontman Barry Hay laat weten compleet verrast te zijn door de enorme vraag: "We zijn als band zwaar overdonderd door alles wat we de afgelopen 48 uur hebben meegemaakt. Alle aandacht en enthousiasme maakt enorm veel indruk. Het idee was om één laatste concert te geven, maar nu we met vijf uitverkochte shows afscheid nemen, is dat geweldig. Fucking amazing!"

Hoewel Golden Earring groots afscheid neemt, zal gitarist George Kooymans niet aanwezig zijn bij de concerten. Vanwege zijn ziekte ALS is optreden voor hem niet meer mogelijk. Toch speelde hij een belangrijke rol in het plannen van deze bijzondere reeks shows. Tijdens de optredens, getiteld One Last Night, worden Hay en de overige bandleden bijgestaan door artiesten als DI-RECT, Acda en de Munnik en Danny Vera.

Laatste eerbetoon

De concertreeks markeert het einde van een indrukwekkende muzikale carrière van bijna 65 jaar. Hoewel Hay (76) fysiek niet meer in staat is om een volledige soloshow te dragen, is hij vastberaden om het publiek nog één keer te laten genieten van de grootste hits van de band.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP