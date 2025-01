Verloren gewaand Tina Turner-nummer na 40 jaar teruggevonden: 'Hot For You, Baby'

Goed nieuws voor de fans van Tina Turner. Ondanks dat de zangeres in 2023 op 83-jarige overleed, is er een nieuw nummer van de 'Queen of Rock 'n' Roll' opgedoken. Hot For You, Baby, een nummer dat werd opgenomen voor Tina Turners album Private Dancer uit 1984, maar waarvan werd gedacht dat het verloren was gegaan, is weer teruggevonden.

De 'Queen of Rock 'n' Roll' overleed in 2023 op 83-jarige leeftijd in haar huis in het Zwitserse Küssnacht. De harten van haar fans, waaronder die van de Nederlandse Elle Denneman, zijn gebroken door het nieuws, zo is te zien in bovenstaande video.

Het nummer is donderdagochtend voor het eerst op BBC Radio 2 gedraaid. Hot For You, Baby is een uptempo rocknummer. De BBC noemt het "een schoolvoorbeeld van Turners schorre, fysieke soulstijl". Het nummer werd geschreven door George Young en Harry Vanda.

Beluister hieronder het nummer:

Het verloren nummer werd onlangs teruggevonden toen de platenmaatschappij een speciale heruitgave van het album samenstelde ter ere van de veertigste verjaardag van Private Dancer. Dat album wordt gezien als een van de grootste comebacks uit de popgeschiedenis. Naast de titeltrack bevat Private Dancer ook hits als What's Love Got To Do With It en Better Be Good To Me.

Turner overleed in mei 2023 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

