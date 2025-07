Mooi eerbetoon: George Kooymans klinkt nog 1 keer door Den Haag

In Den Haag, de geboortestad van de onlangs overleden gitarist van Golden Earring George Kooymans (77), klonk vrijdagmiddag een muzikaal eerbetoon. Stadsbeiaardier Gijsbert Kok speelde vanuit de Grote Kerk een uur lang de bekendste nummers van een van Nederlands grootste rockmuzikanten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur klonken nummers als Radar Love, Weekend Love, en Another 45 Miles door de stad, zoals je in bovenstaande video ziet. "Het ene nummer is makkelijker te spelen dan het andere nummer. Radar Love is bijvoorbeeld lastig omdat ik met mijn voeten de bas moet spelen. Hoe meer melodie, hoe makkelijker het is", zegt Kok tegen Hart van Nederland.

Symbool

Volgens hoogleraar geografie Robert Kloosterman, die onderzoek deed naar de Haagse popcultuur, was Kooymans het symbool van alles wat in Den Haag gebeurde in de jaren zestig. "De Indische invloeden in Den Haag, de ruimte voor rockmuziek, de rebellie en de krassende gitaren. Dat was Den Haag en dat tilde verschillende Haagse bands naar het wereldtoneel."

Kooymans overleed dinsdag op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. Hij begon in 1961 samen met zijn buurjongen Rinus Gerritsen de band The Tornados, die later uitgroeide tot het wereldberoemde Golden Earring.