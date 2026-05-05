Begin Bevrijdingsdag: WO II-veteranen (103 en 105) ontsteken vuur in Wageningen

In Wageningen is rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Burgemeester Floor Vermeulen gaf het startsein voor de viering van 5 mei, samen met twee bijzondere gasten: de 103-jarige Britse veteraan Robbie Hall en de 105-jarige Nederlander Johan Geneuglijk.

De ceremonie vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld, een plek met historische waarde. Daar werd in 1945 gesproken over de overgave van Duitsland, het moment dat Nederland werd bevrijd.

De komende dagen zijn er naar verwachting zo'n twintig veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in de stad. De Britse oud-militairen kwamen zondag al aan in Wageningen. Ze werden verwelkomd door burgemeester Vermeulen en Tanja Haseloop van het comité Wageningen45.

Estafette

Na het ontsteken van het vuur begon in de nacht een grote estafette. Ongeveer 2500 lopers uit 107 gemeenten brengen het vuur naar hun eigen woonplaats. Zo wordt het symbool van vrijheid door heel Nederland verspreid.