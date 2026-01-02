Herdenking en stille tocht voor Shane (16) na fatale jaarwisseling in Nijmegen

Honderden mensen zijn vrijdagavond samengekomen in Nijmegen om Shane (16) te herdenken. De jongen kwam tijdens de jaarwisseling om het leven bij een vuurwerkongeluk. Familie en vrienden organiseerden de bijeenkomst om samen stil te staan bij het verlies.

De herdenking begon bij het Cruijff Court aan de Zellersacker, in de wijk Lindenholt. Familieleden en genodigden stonden op het middenstip van het veld. Andere aanwezigen verzamelden zich rondom het veld, achter het hek.

Een correspondent ter plaatse ziet dat na een toespraak fakkels worden aangestoken. Dat moment wordt gevolgd door een minuut stilte. Daarna vertrekt de groep in een stille tocht richting de plek waar het ongeval tijdens de nieuwjaarsnacht plaatsvond, aan de Meeuwse Acker.

Verdachte aangehouden

Bij het vuurwerkongeluk kwam de jonge Shane om het leven. Volgens lokale media gaat het om een 16-jarige jongen, maar de politie wil dat vanwege zijn leeftijd niet bevestigen. De politie heeft een 44-jarige man uit Nijmegen opgepakt voor het veroorzaken van het drama.

De man is donderdagmiddag vrijgelaten, maar moet wel beschikbaar blijven voor het onderzoek. Wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer, wil de politie niet zeggen.

Inzamelingsactie

De voetbalclub waar Shane speelde liet eerder weten diep geraakt te zijn door zijn overlijden. Ook is een inzamelingsactie gestart voor de familie. Daarmee was vrijdagavond al meer dan 15.000 euro opgehaald. De organisator hoopt 18.000 euro op te halen.