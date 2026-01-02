Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte dodelijk vuurwerkongeluk in Nijmegen is 44-jarige man

Crime

Vandaag, 14:22 - Update: 26 minuten geleden

Link gekopieerd

De verdachte van het dodelijke vuurwerkongeluk in Nijmegen tijdens oud en nieuw is een 44-jarige man uit Nijmegen. Dat laat een woordvoerder van de politie vrijdagmiddag weten. De man is donderdagmiddag vrijgelaten, al moet hij beschikbaar blijven tijdens het onderzoek. Wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer wil de politie niet zeggen.

Bij het vuurwerkongeluk kwam een minderjarige jongen om het leven aan de Meeuwse Acker in Nijmegen. Het zou gaan om een 16-jarige jongen. Dit wil de politie niet bevestigen, omdat het om een minderjarige gaat.

Inzamelingsactie

De Nijmeegse voetbalclub S.C.E deelde eerder al dat het met grote verslagenheid kennis is genomen van het overlijden van de jongen met de naam Shane. Er loopt een inzamelactie, met deze actie is vrijdagmiddag meer dan 13.000 euro opgehaald.

Het politieonderzoek loopt nog en het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om te besluiten of de man vervolgd wordt, zegt de woordvoerder. Het OM zegt niks over de zaak, omdat het onderzoek nog loopt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Verdachte van dodelijk vuurwerkdrama Nijmegen vrij
Verdachte van dodelijk vuurwerkdrama Nijmegen vrij
Aanhouding na vuurwerkincident in Nijmegen waarbij minderjarige omkwam
Aanhouding na vuurwerkincident in Nijmegen waarbij minderjarige omkwam
Minderjarige jongen overleden bij ernstig vuurwerkongeluk in Nijmegen
Minderjarige jongen overleden bij ernstig vuurwerkongeluk in Nijmegen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.