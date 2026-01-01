Minderjarige verdachte van dodelijk vuurwerkdrama Nijmegen vrij

De minderjarige verdachte die was aangehouden na de dood van een jongen door vuurwerk in Nijmegen, is weer vrij. Hij 'blijft wel beschikbaar voor het lopende onderzoek'. Dat meldt de politie donderdag.

De politie onderzoekt nog steeds hoe het tragische incident kon gebeuren en of anderen een verwijtbare rol hebben gespeeld. Meer details over de identiteit van de verdachte of het slachtoffer wil de politie niet geven.

Het drama vond kort na middernacht plaats aan de Meeuwse Acker in de wijk ’t Acker in Nijmegen. Een minderjarige jongen kwam om het leven door een vuurwerkexplosie. Volgens regionale media was hij 16 jaar oud.