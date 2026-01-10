Volg Hart van Nederland
Indrukwekkend afscheid in Nijmegen voor door vuurwerk omgekomen Shane (16)

Vandaag, 16:38 - Update: 2 uur geleden

De plotselinge dood van de 16-jarige Shane tijdens de jaarwisseling, omgekomen bij een zwaar vuurwerkongeval, heeft diepe sporen achtergelaten in Nijmegen. Niet alleen onder vrienden en familie, maar zeker ook onder de supporters van NEC Nijmegen, de club waar Shane in de jeugd voetbalde en later een seizoenskaart had.

Volgens supporter Dave, die betrokken is bij de organisatie rondom het afscheid, kwam Shane al op 8-, 9- of 10-jarige leeftijd terecht in de academie van NEC. Dave vertelt dat hij vorige week nog sprak met een oud-jeugdtrainer van Shane, die vol lof over hem was. "Hij was een harde werker in het veld en een enorm fijne jongen in de groep. Van jongs af aan was hij al helemaal gek van voetbal en liep hij altijd rond met een grote glimlach. Behalve in het veld trouwens, daar was hij bloedserieus", vertelde de trainer. Shane stond verder bekend als een echte allemansvriend.

De uitvaart van Shane vond zaterdagmiddag plaats in besloten kring, enkele uren na een indrukwekkend publiek afscheid van de ras-NEC’er bij het Goffertstadion. Onder grote belangstelling kwam zijn kist met de rouwstoet ’s ochtends aan bij de plek waar hij zo graag kwam.

Onderzoek loopt nog

Vlak na het incident werd een 44-jarige verdachte aangehouden door betrokkenheid bij de dood van Shane. Op Nieuwjaarsdag werd hij na verhoor weer vrijgelaten. Wel dient zich wel beschikbaar te houden voor het verdere onderzoek, meldt de politie. Het onderzoek loopt nog, tot die tijd doet de politie er verder geen uitspraken over.

Door Redactie Hart van Nederland

