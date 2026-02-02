Volg Hart van Nederland
Laatste keer: na halve eeuw bouwen 6 mannen aan allerlaatste carnavalswagen

Vandaag, 23:04

Na bijna 50 jaar komt er een einde aan carnavalsgroep De Koningsweg. De zes mannen, allemaal op leeftijd, bouwen dit jaar hun allerlaatste eigen carnavalswagen. De reden is simpel: het wordt fysiek te zwaar en de motivatie neemt langzaam af.

De groep bestaat al sinds de jeugd van de leden. Wat begon als samen meelopen in de optocht, groeide uit tot het bouwen van grote carnavalswagens. In de loop der jaren won De Koningsweg zo'n tachtig prijzen. De wagen van dit jaar staat volledig in het teken van die lange geschiedenis, met foto's en herinneringen uit bijna een halve eeuw carnaval.

Werk wordt steeds zwaarder

De bouw vindt plaats in koude schuurtjes en dat begint steeds meer te wegen. Avonden lang knutselen, tillen en schilderen zijn niet meer vanzelfsprekend. Toch wordt er nog altijd met plezier gewerkt, volgens vaste rituelen: eerst samen koffie drinken, daarna bouwen en afsluiten met een hapje en een drankje.

Ook het meelopen in de optocht wordt lastiger. De routes zijn lang en het tempo ligt hoog. De mannen nemen daarom steeds vaker plaats op de wagen zelf. Volgend jaar doen ze niet meer mee aan de optocht. Wel blijven ze elkaar zien, maar zonder carnavalswagen en -outfit.

De laatste wagen krijgt nog een bijzondere bestemming. Voor een symbolisch bedrag gaat die naar een kleinzoon van een van de leden.

Door Redactie Hart van Nederland

