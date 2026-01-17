Sjansjee zet vol dubbelzinnigheid in op de winst van de carnavalskraker van 2026

Nog vier weken en dan knalt het zuiden weer uit z'n voegen tijdens carnaval. Dat betekent dat ook de strijd om de carnavalskraker, oftewel de grootste feesthit, weer losbarst. De zussen van Sjansjee doen ieder jaar met schunnige teksten een gooi naar de eretitel. "Dit hoort bij carnaval", aldus het feestduo. Sinds 2010 treden zussen Esther en Monique op als Sjansjee. Ze hebben al de nodige feestnummers op hun naam staan en die zetten vaak aan tot nadenken in de breedste zin van het woord. Zo werd in 2019 het nummer ‘Ik wil je pijpen’ ten gehore gebracht, een verwijzing naar het korter maken van broekspijpen. Vier jaar later klonk ‘Wil je lekker bekken?’ Zoals velen snappen gaat het nummer over het etentje van het bekende visje.

Dubbelzinnig

Ook dit jaar snaaien de zussen erop los. Met ‘Ik zag wel dat je naar mijn cupkeek’, knalt Sjansjee het nieuwe carnavalsseizoen in. Met een ode aan het luchtige gebakje, doen de Brabantse vrouwen een gooi naar de carnavalskraker van 2026. “Dubbelzinnig? Ach ja, dit hoort bij carnaval”, stellen Esther en Monique. "Iemand reageerde: 'pfff' op het lied. Ik reageer daarop met 'ja klopt, ik zeg ook altijd pfff als ik het kaarsje op een cupacke uitblaas'." Tijdens carnaval treedt Sjansjee dagelijks op, op een dag na. “Dan gaan we zelf carnavallen met familie en vrienden. We blijven tenslotte Brabanders.”