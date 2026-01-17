Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Sjansjee zet vol dubbelzinnigheid in op de winst van de carnavalskraker van 2026

Muziek

Vandaag, 22:47

Link gekopieerd

Nog vier weken en dan knalt het zuiden weer uit z'n voegen tijdens carnaval. Dat betekent dat ook de strijd om de carnavalskraker, oftewel de grootste feesthit, weer losbarst. De zussen van Sjansjee doen ieder jaar met schunnige teksten een gooi naar de eretitel. "Dit hoort bij carnaval", aldus het feestduo. Sinds 2010 treden zussen Esther en Monique op als Sjansjee. Ze hebben al de nodige feestnummers op hun naam staan en die zetten vaak aan tot nadenken in de breedste zin van het woord. Zo werd in 2019 het nummer ‘Ik wil je pijpen’ ten gehore gebracht, een verwijzing naar het korter maken van broekspijpen. Vier jaar later klonk ‘Wil je lekker bekken?’ Zoals velen snappen gaat het nummer over het etentje van het bekende visje.

Dubbelzinnig

Ook dit jaar snaaien de zussen erop los. Met ‘Ik zag wel dat je naar mijn cupkeek’, knalt Sjansjee het nieuwe carnavalsseizoen in. Met een ode aan het luchtige gebakje, doen de Brabantse vrouwen een gooi naar de carnavalskraker van 2026. “Dubbelzinnig? Ach ja, dit hoort bij carnaval”, stellen Esther en Monique. "Iemand reageerde: 'pfff' op het lied. Ik reageer daarop met 'ja klopt, ik zeg ook altijd pfff als ik het kaarsje op een cupacke uitblaas'."  Tijdens carnaval treedt Sjansjee dagelijks op, op een dag na. “Dan gaan we zelf carnavallen met familie en vrienden. We blijven tenslotte Brabanders.”

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dit zijn en waren de carnavalskrakers van 2024
Dit zijn en waren de carnavalskrakers van 2024
Carnavalskraker gebaseerd op De Luizenmoeder enorme hit op Spotify
Carnavalskraker gebaseerd op De Luizenmoeder enorme hit op Spotify
Carnavalsverenigingen zoeken oplossing: 'Carnaval gaat door, alleen vorm is onzeker'
Carnavalsverenigingen zoeken oplossing: 'Carnaval gaat door, alleen vorm is onzeker'
Carnavalsvierders opgelet: inbrekers slaan hard toe tijdens carnaval
Carnavalsvierders opgelet: inbrekers slaan hard toe tijdens carnaval

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.