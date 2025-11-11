Terug

Groot feest in Den Bosch, want Elfde van de Elfde: 'De kriebels zijn er weer'

Evenementen

Vandaag, 16:30

Het is de Elfde van de Elfde en dus tijd voor de officiële aftrap van het carnavalsseizoen. Vanaf dinsdagochtend is het onder de rivieren al een groot feest. Carnavalsstad Den Bosch pakt traditiegetrouw groots uit.

Om 11 seconden voor 11 minuten over 11 uur is de stad, voordat deze weer omgetoverd is in Oeteldonk, eerst afgeteld. "De kriebels zijn er weer. Dit is waar wij van houden", vertelt Roger Schouten, de zogenoemde Peer en burgervader van Oeteldonk. "Iedereen leeft ernaartoe. We sturen liedjes in en bouwen praalwagen. Vanaf nu is alles in Oeteldonk gericht op carnaval."

De Elfde van de Elfde wordt steeds groter in Den Bosch. "We verwachten 88.000 mensen. Iedereen is welkom, maar pas je wel een beetje aan op hoe wij carnaval vieren." Vanwege de drukte sluit de gemeente meerdere straten in het centrum af.

Wachten tot februari

De sfeer in de binnenstad zit er ondanks de drukte goed in. "Ik heb er maanden op zitten wachten, hoe mooi is dit. Ik ben helemaal weer gelukkig", vertelt een feestganger. "De muziek luister ik het hele jaar door al, maar nu kunnen we echt los."

Na het voorproefje op 11 november moeten de carnavalsvierders nog drie maanden geduld hebben voordat het carnavalsfeest verdergaat. "Dan hebben we alle tijd om ons goed voor te bereiden op februari. We moeten nog heel wat outfits maken."

Door Redactie Hart van Nederland

