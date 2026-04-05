Paasspektakel in Arnhem: 300 kinderen zoeken naar duizenden verstopte eieren

Evenementen

Gisteren, 14:06

Samen met je kinderen, zusje of neefje eieren zoeken in de tuin. Veel mensen zien dit als een traditie tijdens Pasen. In Arnhem pakten ze deze traditie zondag groots aan. Vrijwilligers verstopten duizenden eieren voor kinderen tot en met 10 jaar. Aan de kinderen de taak ze allemaal op de sporen.

De Easter Egg Hunt in Arnhem wordt steeds populairder. Wat ooit begon als een klein evenement voor de kinderen uit de buurt, is ondertussen alweer uitgegroeid tot een groot paasspektakel in het Arnhemse stadspark Hoogte 80. "Dit jaar is het met driehonderd deelnemers. Het is totaal uitverkocht. Dat is echt supergaaf", vertelt organisator Elly Elshof tegen Hart van Nederland.

Lopend vuurtje

Een deel van de vrijwilligers huppelde dit weekend in hun paashaasoutfit door het park om eieren te verstoppen. Een van hen snapt wel waarom deze paaseierenjacht zo geliefd is geworden: "Het is iets wat heel leuk is. Even weg van dat schermpje op een zondagochtend. Ik denk dat dit heel veel ouders ook wel aanspreekt. Het gaat als een lopend vuurtje. Voordat je het weet, heb je op dit veldje een harstikke leuk feest."

Op bovenstaande video zie je hoe het paasspektakel zondagochtend verliep.

Door Redactie Hart van Nederland

