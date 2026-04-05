Pasen begint onstuimig, daarna kans op 20 graden

Eerste paasdag is onstuimig begonnen. In het noordwesten gold code geel vanwege zware windstoten en een stormachtige wind. In de loop van de middag breekt de zon af en toe door, al blijven enkele buien mogelijk. Tweede paasdag ziet er een stuk vriendelijker uit. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Ook na maandag lijkt het weer te verbeteren. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 graden, en in een deel van het land kan het zelfs 20 graden worden. Als dat gebeurt, is dat de eerste warme dag van 2026.

In bovenstaande video vertelt De Vries uitgebreid wat voor weer het tijdens Pasen wordt en wat we volgende week precies kunnen verwachten.