Nederland let op: zegt de nieuwe paus 'bedankt voor de bloemen'?

Miljoenen mensen kijken zondag op eerste paasdag naar de toespraak van de paus in Rome. Het Sint-Pietersplein ligt ook dit jaar vol bloemen uit Nederland. Jarenlang klonk daar een vast moment: de paus die Nederland "bedankt voor die bloemen". Maar nu is er een nieuwe paus, Leo XIV. Zal hij die bekende zin ook uitspreken?

Bloemist Charles Lansdorp werkte de afgelopen dagen met een team vrijwilligers aan het plein. In onderstaande video laat Lansdorp vanuit Rome weten welke bloemen er allemaal liggen én of hij denkt dat hij een bedankje krijgt voor de bloemen.

1:20 Krijgt Nederland weer dank van paus voor bloemen met Pasen?

Beelden: Vatican Media