Geen Halloween in Katwijk, maar feest van het licht: 'Vieren het leven'

Geen griezelige skeletten, uitgeholde pompoenen, enge maskers of duistere versieringen, maar muziek, dans en gezelligheid. In Katwijk wordt zaterdag Halloween op een heel andere manier gevierd. Tijdens het christelijke festival Waves of Praise draait alles om het leven en het licht. Initiatiefnemer Amerike Verdoes wil mensen daarmee een alternatief bieden voor het populaire griezelfeest uit de Verenigde Staten.

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Volgens Verdoes staat Halloween vooral in het teken van de dood. Zij wil juist het leven en het licht vieren. "We willen een ander geluid laten horen", vertelt ze aan Hart van Nederland. Ze is niet tegen Halloween, maar vindt dat mensen een keuze moeten hebben. In gemeenten als Rotterdam, Lelystad en Ede bestaan al langer vergelijkbare initiatieven. Voor Katwijk is het de eerste keer.

Van taartenwedstrijd tot dancefestival

Het festival vindt plaats in Tripodia in Katwijk en biedt overdag activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer meedoen aan creatieve workshops, houtbewerken en stenen beschilderen. Ook zijn er kinderactiviteiten en livemuziek. Tijdens een taartenwedstrijd worden zelfgebakken creaties beoordeeld door een jury, waarbij ook wethouder Gerard Mostert betrokken is.

's Avonds verandert de locatie in een christelijk dancefestival met verschillende dj's, waaronder Roberto Rosso en de Bijbelbeukers. Verdoes hoopt dat er in de avond zo'n 700 bezoekers komen. "We willen een ander geluid laten horen", zegt ze over het initiatief.

Het festival is bedoeld voor iedereen, ongeacht geloof of kerkelijke achtergrond. Verdoes wil vooral laten zien dat Halloween ook op een andere manier kan worden doorgebracht. "Als bij Halloween de dood wordt gevierd, vieren wij het leven."