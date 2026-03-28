Kamperen steeds populairder, tweedehandscampermarkt opent in Biddinghuizen

Mensen die hun camper te koop willen aanbieden of een nieuw voertuig willen aanschaffen kunnen dat natuurlijk via allerlei online platformen regelen. De ervaring leert echter dat mensen het fijn vinden om meteen een kijkje te nemen en te vergelijken in plaats van ergens heen te gaan met het risico dat het niet aan hun wensen voldoet. Daarom is er zaterdag voor de derde keer een grote tweedehands campermarkt georganiseerd in Biddinghuizen.

Zo'n 300 campers, van aftandse busjes tot superdeluxe slagschepen, staan vandaag in Biddinghuizen in afwachting van een nieuwe eigenaar. En die stonden al vroeg aan de deur te trappelen.

Volgens organisator Joris van Zoelen wordt kamperen namelijk steeds populairder. Je bent met een camper tenslotte flexibel, en je kunt zo weer weg van een plek. Echter kunnen de hoge brandstofprijzen wel een rol spelen.

