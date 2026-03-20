Drukte in Maarssen bij start kampeerseizoen: sleurhutten weer de weg op

Daar waar menig veehouder vandaag zijn koeien de wei in laat dansen, maken eigenaren van caravanstallingen gebruik van de lentestart om de eerste 'sleurhutten' de loodsen uit te rollen. Zo ook eigenaar Ronald Verheul van Caravanstalling Stichtse Vecht.

Meer dan honderd caravans rijdt hij samen met zijn personeel de komende dagen naar een camping in de buurt. En het lijken er elk jaar wel meer te worden. Dat kamperen steeds populairder wordt, merken ook de brancheorganisaties. Uit cijfers blijkt namelijk dat Nederlandse campings in 2025 ruim 5,6 miljoen gasten ontvingen: maar liefst 8,6 procent meer dan een jaar eerder.

In de video hierboven zie je hoe de caravans één voor één de stalling verlaten en klaargemaakt worden voor het nieuwe kampeerseizoen.