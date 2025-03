Festival der Liebe gaat definitief door na dreiging, tickets voor paar euro gedumpt

Het politieonderzoek naar de dreiging rond het muziekevenement Festival der Liebe is afgerond. Het evenement in Rotterdam Ahoy kan officieel doorgaan, laat de organisatie weten op Instagram. Ondertussen worden tickets online massaal gedumpt. Sommigen voor nog geen schijntje van de originele ticketprijs. Tickets staan al online voor maar een paar euro.

In de video hierboven zie je het verhaal van Ferry. Hij maakte de aanslag in Bataclan mee en wil mensen nu informeren over terrorisme.

"Op basis van dat onderzoek is besloten dat het evenement gewoon door kan gaan", aldus organisatoren Jan Smit en Chantal Janzen en hun team. "Daar zijn we ontzettend blij mee en we verheugen ons erop om er samen weer een mooi feest van te maken."

Aanslag

Een woordvoerder van de politie kan inhoudelijk nu niets zeggen over het onderzoek, maar er is volgens hem "geen aanleiding om het evenement niet te laten doorgaan".

Duitse media meldden eerder dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) een mogelijke aanslag plant op een aantal doelen. Eerder liet de organisatie al weten dat het evenement op 7 en 8 maart in Rotterdam gewoon zou doorgaan. De politie zei vrijdag dat "zichtbaar en onzichtbaar" maatregelen zijn genomen rond Rotterdam Ahoy.

Dumpprijzen

Op TicketSwap blijft het aantal kaarten dat voor het festival wordt aangeboden stijgen. Woensdag staan ruim elfhonderd tickets te koop. De tickets worden er voor een schijntje verkocht. Soms voor maar een paar euro. Zo worden er voor de show van vrijdag zitplaatsen aangeboden op de doorverkoopsite voor nog geen zeven euro. Dit terwijl via de originele prijs van zo'n ticket bijna 70 euro bedraagt. Een korting van meer dan negentig procent.

Ook vip-tickets worden van de hand gedaan. Waar via de officiële site bijna 200 euro per persoon moet worden afgetikt. Gaan de luxe-kaarten op de doorverkoopsite inclusief hapjes en drankjes voor iets meer dan 80 euro weg. "Helaas zijn we zelf verhinderd", schrijft de verkoper erbij.

ANP/Hart van Nederland