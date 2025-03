Chantal Janzen en Jan Smit na terreurdreiging: 'Festival der Liebe in Ahoy gaat door'

Het Festival der Liebe in Rotterdam Ahoy gaat, ondanks een terreurdreiging, gewoon door. "Met ons Festival van de liefde gaan we er, net als vorig jaar, in veiligheid een mooi en vooral liefdevol feest van maken", schrijven de organisatie en presentatoren Chantal Janzen en Jan Smit op Instagram.

In de video hierboven zie je het verhaal van Ferry. Hij maakte de aanslag in Bataclan mee en wil mensen nu informeren over terrorisme.

Duitse media meldden dinsdag dat er een plan voor een mogelijke aanslag op een Duitstalige website van Islamitische Staat (IS) staat. "Het bericht over eventuele terreurdreigingen in Duitsland bij evenementen, waarin ook ons Festival der Liebe werd genoemd, heeft ons zeer geraakt", zegt de organisatie.

Ticketswap

De veiligheidsdiensten zijn ingeschakeld "om dit bericht te onderzoeken en te blijven monitoren. Met als doel een veilige omgeving creëren voor ons allemaal."

Het aantal kaartjes dat op doorverkoopsite Ticketswap wordt aangeboden, was donderdagochtend met bijna 50 procent gestegen na het nieuws. Dinsdagavond werden er tweehonderd kaarten te koop aangeboden, donderdagochtend waren dat er bijna driehonderd.

