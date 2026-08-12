Landen in gewapend conflict mogen Songfestival niet organiseren

Wint een land het Eurovisie Songfestival, dan betekent dat voortaan niet automatisch dat het land een jaar later ook gastheer is. De European Broadcasting Union (EBU) heeft woensdag nieuwe regels bekendgemaakt voor landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict of zich in een gevoelige geopolitieke situatie bevinden.

Onder die regels zou het songfestival op dit moment niet in Israël kunnen worden gehouden vanwege de oorlog in Gaza."Als het nodig is, dan kan de EBU een onafhankelijke inschatting laten maken van de veiligheid in de regio", stelt de EBU in de verklaring.

Afgelopen editie deden vijf landen, waaronder Nederland, niet mee aan het songfestival omdat Israël wel meedeed.

In onderstaande video reageren mensen op de beslissing van AVROTROS om niet mee te doen aan het Songfestival.