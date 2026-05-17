Finale songfestival trekt aanzienlijk minder kijkers dan voorgaande jaren

Vandaag, 11:32

De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag in Nederland door gemiddeld 798.000 mensen bekeken, blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Daarmee staat de uitzending op de derde plek in de top 25 van best bekeken programma's van de dag. In voorgaande jaren stond het liedjesfestijn meestal met afstand op nummer 1.

De voorbeschouwing trok 481.000 kijkers, terwijl 679.000 mensen naar de uitslag van het songfestival keken. Het best bekeken programma van zaterdag was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, met 1.364.000 kijkers.

Zangeres Sieneke, die zelf meedeed aan het Songfestival in 2010, vertelt bij Shownieuws hoe ze Eurovisie door de tijd heen heeft zien veranderen:

Sieneke blikt terug op Songfestivalperiode

Vorig jaar keken gemiddeld 3.590.000 mensen naar de finale van het songfestival. Die cijfers zijn volgens het NMO niet goed vergelijkbaar met die van dit jaar, omdat de manier waarop kijkcijfers worden gemeten meerdere keren is aangepast. Daarnaast gaan de cijfers van zaterdag alleen over lineaire kijkers. Uitgesteld kijken en kijken via andere apparaten worden later nog toegevoegd.

Mogelijk lag het aantal kijkers dit jaar lager doordat Nederland niet meedeed aan het muziekevenement vanwege de deelname van Israël.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

