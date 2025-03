Fans herdenken Rob de Nijs bij eerste musical Malle Babbe na zijn overlijden

In Schouwburg Agnietenhof werd donderdag de musical Malle Babbe, de voorstelling over het leven van Rob de Nijs, voor het eerst opgevoerd sinds zijn overlijden afgelopen zondag. Voor veel fans en bezoekers voelt de avond als een eerbetoon aan de legendarische zanger, zoals ze vertellen in bovenstaande video.

In de musical blikt De Nijs, gespeeld door René van Kooten, samen met zijn vrouw Jet terug op zijn carrière en leven, inclusief zijn strijd met Parkinson. Zijn grootste hits komen voorbij, net als zijn successen en tegenslagen. Producent MediaLane benadrukt dat de show doorgaat zoals Rob en zijn vrouw eerder hadden afgesproken: "Op deze wijze willen wij zijn artistieke nalatenschap eren."

'Een stukje van je jeugd is weg'

De musical is al een groot succes: door de enorme vraag is de tournee verlengd tot het najaar van 2025. Ook woensdag werd de voorstelling gewoon gespeeld. Schouwburgdirecteur Nico Baars laat aan Hart van Nederland weten dat de cast voor aanvang het publiek toespreekt en dat er na afloop een speciale toegift is.

Fans lieten voor aanvang van de voorstelling aan Hart van Nederland weten dat het een avond zal worden met een rauw randje. "Ik hoop dat er een moment komt waarop we met z'n allen stil kunnen staan bij zijn overlijden", zei een bezoeker. "Een stukje van je jeugd is weg. Je mist wat", laat een andere bezoeker weten. "Het zat in je opvoeding, het hoorde bij je."

Rob de Nijs overleed zondag op 82-jarige leeftijd. Hij had al enige jaren de ziekte van Parkinson.