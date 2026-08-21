Dakota uit Soldaat van Oranje terug naar Aviodrome in Lelystad

Het historische Dakota-vliegtuig dat 15 jaar lang als decorstuk diende in de musical Soldaat van Oranje is vrijdag in alle vroegte terugverhuisd naar Luchtvaartmuseum Aviodrome. Rond 6.00 uur kwam het vliegtuig aan in Lelystad.

Jarenlang was het iconische Dakota-vliegtuig een van de grote decorstukken bij de musical Soldaat van Oranje, die in 2010 voor het eerst te zien was in de TheaterHangaar in Katwijk.

Klem onder viaduct

Voor het decor werd een vliegtuig gevonden. Maar tijdens het transport naar het theater raakte dit zwaar beschadigd, doordat het toestel op de A44 klem kwam te zitten onder een viaduct.

Lucht- en Ruimtevaartmuseum Aviodrome schoot te hulp door een van de vier eigen historische Dakota-vliegtuigen uit te lenen. Het toestel werd gedemonteerd en eigenhandig naar vliegveld Valkenburg in Katwijk vervoerd.

Het vliegtuig heeft ruim 15 jaar dienstgedaan bij Soldaat van Oranje. Afgelopen januari kondigde de organisatie aan dat de musical deze zomer zou stoppen. Op 12 juli was de laatste theatervoorstelling van de langstlopende musical van Nederland.