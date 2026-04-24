‘Soldaat van Oranje’ mogelijk minder heldhaftig dan gedacht

Het beeld van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als de Soldaat van Oranje, komt onder druk te staan door een nieuw boek. Auteur Petra Alkema stelt na tien jaar onderzoek dat belangrijke delen van zijn verhaal mogelijk niet kloppen. Volgens haar zou Roelfzema mislukkingen hebben verzwegen en zelfs contact hebben gehad met de Duitsers om Engeland te bereiken.

De aantijgingen zorgen voor discussie over het imago van de nationale held. “Ik kreeg steeds meer het gevoel dat er iets niet klopte en toen ik aan het draad begon te trekken, kwam er steeds meer uit”, zegt Alkema.

