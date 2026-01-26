Volg Hart van Nederland
Einde van tijdperk: Soldaat van Oranje stopt na ruim 15 jaar

Vandaag, 12:05 - Update: 3 uur geleden

Na ruim 15 jaar komt er een einde aan een van de bekendste theaterproducties van Nederland. De musical Soldaat van Oranje stopt. Op zondag 12 juli wordt in de TheaterHangaar (écht) de allerlaatste voorstelling gespeeld. Daarmee verdwijnt de langstlopende musical uit de Nederlandse geschiedenis definitief van het toneel.

Producent en initiatiefnemer Fred Boot noemt het besluit emotioneel. "Natuurlijk wist ik dat dit moment ooit ging komen, maar het is natuurlijk een grote beslissing", zegt hij. De musical was jarenlang een belangrijk deel van zijn leven. "De beslissing om te stoppen doet natuurlijk verdriet maar het voelt als het juiste moment." De komende maanden wil hij vooral "vol trots" genieten met cast, crew, orkest en publiek.

Buddy Vedder vertelde vorige maand nog dat hij zijn droomrol te pakken heeft in Soldaat van Oranje:

'Stoppen op een hoogtepunt'

Ook directeur Mark de Kruijk benadrukt dat het besluit bewust is genomen. "Het is een emotionele boodschap om te vertellen aan alle betrokken collega's die vele jaren met passie en veel liefde hebben gezorgd dat we deze voorstelling zolang konden spelen", zegt hij. Volgens De Kruijk is gekozen om te stoppen op het moment dat het nog goed gaat.

De musical vierde onlangs nog een succesvol 15-jarig jubileum met volle zalen. "Dat gaan we de aankomende jaren niet meer overtreffen en daarom nemen we zelf het initiatief om onze laatste speeldatum af te kondigen", aldus De Kruijk.

Nog tot juli te zien

Tot en met 12 juli blijft Soldaat van Oranje nog te zien. Volgens de directie wordt er in die periode alles aan gedaan om het publiek "opnieuw een mooie voorstelling" te bieden, met het vaste team dat al jaren betrokken is bij de productie.

Door Redactie Hart van Nederland

