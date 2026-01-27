Superfan van Soldaat van Oranje ontroostbaar nu show stopt: 'Heb een traantje gelaten'

Mitchell Bonne (24) is een superfan van de voorstelling Soldaat van Oranje. De musical over de oorlogsjaren van Erik Hazelhoff Roelfzema is de langstlopende Nederlandse musical ooit. Na het nieuws dat de voorstelling in Katwijk definitief stopt, moest hij een traantje laten. "Deze keer is het wel definitief," vertelt hij.

Superfan Mitchell is in totaal tussen de 50 en 60 keer bij deze voorstelling over de Tweede Wereldoorlog geweest. De laatste voorstelling wordt gespeeld op 13 februari.

Mitchell krijgt geen genoeg van de langstlopende Nederlandse musical. "Het verhaal raakt me, telkens weer," zegt hij tegen Hart van Nederland. In zijn beleving is het elke keer anders. Hoewel het voor hem een grote schok is, begrijpt hij de beslissing wel. "Ik denk dat Nederland er zo goed als zeker op uitgekeken is."

Geen mooie auto

Met al het geld dat hij aan deze voorstelling heeft uitgegeven, had hij naar eigen zeggen een mooie auto kunnen kopen. Spijt heeft hij echter niet. "Zolang het me raakt, blijf ik erheen gaan, zolang ik nog kan." De kaartverkoop voor de laatste voorstellingen van Soldaat van Oranje is inmiddels begonnen.