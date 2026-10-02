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ZIEN: Batavia maakt na dertig jaar in water bijzondere verhuizing

Evenementen

Vandaag, 18:16

Een bijzonder gezicht in Lelystad: de 650 ton zware Batavia is vrijdag naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand gereden. Het ruim 56 meter lange schip legde zo'n 250 meter over land af op een computergestuurd transportvoertuig.

De Batavia lag dertig jaar in het water, maar houtrot maakte een verhuizing naar het droge noodzakelijk. Het schip keerde donderdag terug uit Amsterdam, waar het in een speciale metalen draagconstructie werd geplaatst. Na de operatie bereikte de Batavia vrijdag zijn nieuwe plek, zoals in je in de bovenstaande video ziet.

Het is nog niet bekend wanneer de 'Batavia op het droge' weer toegankelijk zal zijn voor publiek.

Door Redactie Hart van Nederland

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