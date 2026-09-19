Icoon Batavia verlaat Lelystad na 40 jaar met speciaal afscheid

Het was vanwege de wind nog even spannend, maar zaterdagochtend is De Batavia vertrokken uit Lelystad. Twee sleepboten brengen de bekende replica van het VOC-schip naar Amsterdam. De reis duurt naar verwachting ongeveer zes uur.

De Batavia is al zo'n 40 jaar een icoon van Lelystad en kreeg in alle vroegte een speciaal afscheid, zoals je in bovenstaande video ziet. De replica werd tussen 1985 en 1995 in de stad gebouwd als leer- en werkgelegenheidsproject. Sindsdien hebben volgens een woordvoerder zo'n vijf miljoen mensen het schip bezocht.

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Schip in kwetsbare conditie

Na al die jaren verkeert De Batavia in een kwetsbare conditie. In Amsterdam gaat het schip daarom het droogdok in. Daar wordt het voorzien van een stalen ondersteuningsconstructie die het schip beter moet beschermen en ervoor moet zorgen dat het nog lange tijd bewaard kan blijven.

Die constructie, ook wel de stoel genoemd, is bijna 40 meter lang, ruim 15 meter breed en weegt meer dan 87 ton. De stoel staat op een ponton dat in het droogdok wordt afgezonken. Vervolgens wordt De Batavia erin gemanoeuvreerd.

Straks niet meer in het water

De hele operatie in Amsterdam neemt een paar dagen in beslag. Daarna wordt het ponton met De Batavia teruggebracht naar Lelystad.

Daar krijgt het schip uiteindelijk een definitieve plek op het land bij het vernieuwde Museum Batavialand, dat eind 2028 opengaat. Wanneer De Batavia weer door het publiek te bekijken is, is nog niet bekend.