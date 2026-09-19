De Batavia na lange sleeptocht aangekomen in Amsterdam

Het was een tocht van flink wat uren, maar het iconische schip de Batavia heeft de reis van Lelystad naar Amsterdam overleefd. Per sleepboot is het vaartuig met masten en al over het Markermeer en het IJ gesleept. Op 2 oktober keert het schip weer terug naar Lelystad.

Het schip is inmiddels aangemeerd in het droogdok van Damen Shiprepair in de hoofdstad. De Batavia is 30,5 meter hoog en weegt zonder ballast ongeveer 646 ton. De operatie om hem in Amsterdam te krijgen heeft een jaar aan voorbereiding nodig gehad.

De Batavia is al zo'n veertig jaar een icoon van Lelystad en kreeg in alle vroegte een speciaal afscheid, zoals je in bovenstaande video ziet. De replica werd tussen 1985 en 1995 in de stad gebouwd als leer- en werkgelegenheidsproject. Sindsdien hebben volgens een woordvoerder zo'n vijf miljoen mensen het schip bezocht.

Nieuwe definitieve plek

De hele operatie in Amsterdam neemt een paar dagen in beslag. Daarna wordt het ponton met de Batavia teruggebracht naar Lelystad.

Daar krijgt het schip uiteindelijk een definitieve plek op het land bij het vernieuwde Museum Batavialand, dat eind 2028 opengaat. Wanneer de Batavia weer door het publiek te bekijken is, is nog niet bekend.