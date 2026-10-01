Batavia wordt aan wal gehesen in Lelystad: 'Gebeurt bijna nooit'

De Batavia keert donderdag terug naar Lelystad. De replica van het zeventiende-eeuwse schip werd twee weken geleden naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Donderdagochtend begint de ongeveer zes uur durende terugreis. Eenmaal terug wacht een bijzondere operatie: dan wordt het schip aan wal gehesen.

De Batavia is inmiddels 41 jaar oud. Volgens Robert Waagmeester van Museum Batavialand gingen dit soort schepen vroeger ongeveer 20 jaar mee. "Het is dus voorbij de houdbaarheidsdatum."

Jarenlang onderhoud nodig

Dat betekent niet dat het einde van de Batavia in zicht is. Het schip krijgt de komende jaren juist verder onderhoud. "Hij moet een keer onderhoud krijgen. Dat gaan we de komende jaren doen", zegt Waagmeester.

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Voor dat werk komt de Batavia op het droge te staan. Volgens Waagmeester is het een bijzondere gebeurtenis dat het schip aan wal wordt gehesen. "Het is bijzonder als we een schip op land gaan zetten. Dat is bijna nooit gebeurd."

Voorlopig niet aan boord

De Batavia blijft onderdeel van Museum Batavialand, maar bezoekers kunnen voorlopig niet aan boord van het schip.

Naar verwachting duurt het ongeveer een half jaar voordat bezoekers de Batavia weer kunnen betreden.