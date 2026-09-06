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Ramp Nepal herdacht op Dam in Amsterdam

Ramp Nepal herdacht op Dam in Amsterdam

Evenementen

Vandaag, 17:13

In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. De organisatie van de herdenkingsbijeenkomst is tevreden over de opkomst. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam, zegt organisator Shashi Paudyal. "Het is een ramp die zijn weerga niet kent en die diepe sporen nalaat." Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen volgens hem hun solidariteit betuigen.

Paudyal ziet dat veel Nederlanders op een of andere wijze betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Hij is dankbaar voor hun steun. Hij is onder meer oprichter van Stichting Nepal Fonds, dat geld inzamelt voor de slachtoffers. Het fonds heeft inmiddels 20.000 euro opgehaald. "Dat lijkt weinig, maar wij kunnen er veel slachtoffers mee helpen."

Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Duizenden mensen zijn nog vermist.

Door ANP

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